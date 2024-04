Tutte le vite di una notte sbagliata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Una“: l’attore, regista e autore Marco Baliani (nella foto), uno degli esponenti più importanti del teatro di narrazione, in scena oggi alle 21 al teatro Manzoni, anche nel dopo-spettacolo. Sarà un momento in cui Baliani proporrà un incontro-dibattito con il pubblico. "Questo spettacolo – racconta Baliani – porto in scena il corpo di un essere umano già fragile, corpo che in quella(che solo dopo chiameremo ““ e capiremo perché), diventa un capro espiatorio su cui accanirsi. Entrare e uscire dalle teste e dai corpi dei protagonisti notturni della vicenda, compreso un cane, è stata la mia gimkana attorale, obbligandomi a continui cambi percettivi e linguistici, dentro una rete di rimandi sonori e anche visivi". Già nel precedente spettacolo - “Trincea“ - Marco Baliani aveva ...