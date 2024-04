Turchia | la Federcalcio annuncia | arbitri stranieri al Var per le partite a rischio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Attraverso un comunicato, laturca ha reso noto che glisaranno designati al Var per leritenute "ad alto" dalla 32^ giornata fino a fine campionato. Un provvedimento preso in seguito alle polemiche dei dirigenti del Fenerbahce, che avevano pubblicamente espresso le proprie perplessità in merito alla correttezza dei fischietti turchi. La Federazione turca, che ha trovato un accordo con le federazioni italiana, spagnola, tedesca, olandese e portoghese, si affiderà perciò a direttori di garaper determinate. Nel weekend, ad esempio, non saranno al Varturchi per gli incontri di Fenerbahçe e Galatasaray, e della cruciale sfida salvezza tra Ankaragücü e Gaziantep.