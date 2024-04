Tuffi | Assoluti primaverili 2024 | Sargent Larsen vince dalla piattaforma | Belotti sorride dal metro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Va in archivio la prima giornata diOpen UnipolSai diche per il sedicesimo anno sono in programma nella piscina Stadio Monumentale in corso Galileo Ferraris a Torino. Nella finale dal trampolino 1m è il bergamasco classe 2004 Stefano(sesto nelle eliminatorie) a trionfare con un punteggio di 407.45 davanti ai vicecampioni del mondo del sincro 3 metri Giovanni Tocci (405.95) e Lorenzo Marsaglia (387.45). Quarto posto per Matteo Cafiero (379.10), mentre è quinto Matteo Santoro (356.55), argento a Dohanel trampolino sincro mixed in coppia con Chiara Pellacani. Più indietro Francesco Porco (352.90), Antonio Volpe (287.05) e Renato James Calderaro (277.85). Nel trampolino 3m femminile è la classe 2005 Elisa Pizzini are con il totale di 288.15, davanti a Matilde Borello ...