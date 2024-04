Tsunami pugliese | anche Bonaccini incalza Schlein | “Faccia pulizia e trovi l’intesa con Conte”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dare segnali nuovi e fare presto per evitare che logiudiziariotravolga tutto. Questo il ‘consiglio’ non proprio disinteressato di Stefanoche parla a suocera perché nuora intenda. “Emiliano è una persona per bene. Ma è evidente che di fronte a certi fatti, serve una ripartenza con delle novità che andrebbero condivise con”. È un po’ più di un appello ecumenico, che appare fuori tempo massimo, quello del governatore dell’Emilia Romagna. Ha tutta l’aria di un pressing, non proprio esplicito, sulla segretaria perché metta da parte l’ascia di guerra con il cinicodel quale in Nazareno non può fare a meno. Fieramente a capo della corrente riformista che vede come la peste la deriva massimalista della segretaria,, ...