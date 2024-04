“Trovata morta in bagno” Musica sotto choc | il terribile annuncio sulla cantante 30enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) La famosa starsenza vita indagli amici. Una tragedia che potrebbe nascondere uno scenario preoccupante è quella della morte della famosa musicista. Il corpo della donna, 30 anni, è stato trovato nella tarda serata di giovedì 11 aprile. Stava trascorrendo la serata con alcuni amici. È andata ine poco dopo chi era con lei l’hasvenuta. Con ogni probabilità si è trattato di un arresto cardiaco. Subito è stata portata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Come riportato dal Daily Mail la popstar èalle 23:17, circa un’ora dopo essere arrivata. L’della sua agenzia, Xanadu Entertainment: “Siamo qui per condividere notizie dolorose e strazianti. Park Bo-ram èimprovvisamente nella tarda notte dell’11 aprile. Tutti ...