Trenitalia La mattina del 14 aprile modifiche a circolazione su FL1 | FL3 e FL5

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per lavori di manutenzione programmati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria nelle stazioni di Ponte Galeria e Roma Ostiense, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 di domenica 142024, alcuni treni regionali del Leonardo Express, della FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo P.R., FL5 Roma – Civitavecchia e Roma – Pisa subiranno cancellazioni, limitazioni e/odi orario. E’ quanto si legge inm una nota di. È previsto un servizio con bus tra le stazioni di Roma Termini-Fiumicino Aeroporto, spiega la nota. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto disono aggiornati con il nuovo programma della. Informazioni di dettaglio sono disponibili su ...