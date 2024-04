(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – “Laeuropea deigrava sul trasporto marittimo facendo si che intere strutture come i porti siano in enormi difficoltà perché questa tassa che devono pagare i trasportatoriunodirispetto a coloro che viaggiano in altri mari, in altri porti. E naturalmente questo significa avere uno svantaggio competitivo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – “La riforma europea dei Trasporti grava sul trasporto marittimo facendo si che intere strutture come i porti siano in enormi difficoltà perché questa tassa che devono pagare i ... (corrieretoscano)

"Da nuovo Parlamento europeo ci aspettiamo investimenti e non ostacoli" “La riforma europea dei Trasporti grava sul trasporto marittimo facendo si che intere strutture come i porti siano in enormi ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “La riforma europea dei Trasporti grava sul trasporto marittimo facendo si che intere strutture come i porti siano in enormi difficoltà perché questa tassa che devono pagare i ... (periodicodaily)

G7 a Milano: città blindata e strade chiuse - Milano blindata per il G7 Trasporti che si tiene in città fino a domani ... piazzale Cimitero Monumentale, via Procaccini e corso Sempione. Proprio per il G7 (e per il match a San Siro) lo sciopero a ...milanotoday

Blue forum, risorse e formazione per rilanciare economia del mare - Nicola Procaccini, europarlamentare FdI e presidente del gruppo parlamentare Ecr, sottolinea come "la riforma degli Ets grava sul trasporto marittimo e che fa sì che il trasporto marittimo e intere ...notizie.tiscali

Trasporti, Procaccini (FdI): "Cambiare riforma Ue, ora crea squilibrio di concorrenza" - Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “La riforma europea dei Trasporti grava sul trasporto marittimo facendo si che intere strutture come i porti siano ...notizie.tiscali