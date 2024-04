Tram Linea Verde a Bologna | nuovo passo indietro | ecco cosa è successo

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 –della giunta. È stato eliminato il sottopassaggio stradale Ferrarese/Mazza/Bolognese, che oltre a impattare sul quartiere avrebbe anche sacrificato alcune decine di alberature. La decisione è stata inserita nel progetto definitivo della- 7 chilometri da via dei Mille fino alla fine di via Corticella -, al termine della Conferenza dei servizi. Ora bisognerà passare alla fase di progettazione esecutiva, e si vuole partire con i lavori entro giugno. La decisione di eliminare il sottodi via Ferrarese ha anche motivazioni economiche e tempistiche, come ha spiegato Valentina Orioli. "La scelta è stata prioritariamente presa per stare nei tempi, dobbiamo finire entro dicembre 2026 - ha spiegato l'assessora -, ...

