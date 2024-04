Tragedia Suviana | chi sono le vittime dell’esplosione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il più giovane aveva 36 anni, il più adulto 73:leidentificate nella strage di, dopo l’esplosione nella centrale idroelettrica dell’Enel.Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese, in provincia di Torino, aveva 45 anni; Mario Pisano, di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, 73 anni; Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra, provincia di Messina. E ancora, Adriano Scandellari, 57 anni, di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova; Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano, era un dipendente della Abb con sede nel capoluogo lombardo. Alessandro D’Andrea, di 37 anni, originario di Pontedera, provincia di Pisa, e dipendente della Voith Hydro con sede a Cinisello Balsamo, provincia di Milano. L’ultima vittima identificata è Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli e ...

