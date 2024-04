Tragedia di Suviana | le parole di Bernabei | il pontino amministratore di Enel Green Power | “Chiedo rispetto per dolore di tutti”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Sullache ha coinvolto alcuni lavoratori della centrale idroelettrica di, costata la vita a sette lavoratori, è intervenuto anche Salvatoredelegato di, 51ennedi Sezze: “Ora dobbiamo pianificare la fase successiva. Intanto, abbiamo stanziato un fondo di due milioni per stare vicino alle famiglie per dargli il supporto necessario, psicologico e logistico. Continueremo a stare in questo territorio e faremo la nostra parte”. “Vorrei ringraziare – ha continuato– in particolare Simone De Angelis, capo centrale, che fin dall’inizio, nonostante abbia visto la centrale in cui lavorava in queste condizioni e alcuni deceduti che ...