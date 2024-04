Tragedia alla centrale di Bargi | il bilancio delle vittime aumenta

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) . Molti di essi erano giovani lavoratori, in ricerca per un disperso Lache ha colpito laidroelettrica di, sul lago di Suviana nel Bolognese, continua a mieterementre il paese cerca di far fronte allo shock e alle conseguenze di un evento così devastante. Dopo quarantotto ore di ricerche, il triste conteggioè salito a sei, con il ritrovamento dei corpi di due dei quattro tecnici ancora dispersi.dellaLe, uomini di diverse età e provenienze, rappresentano una perdita irreparabile per le loro famiglie e per la comunità nel suo complesso. Tra di essi, ricordiamo Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra nel Messinese; Pavel Petronel Tanase, 45 anni, ...