Traffico Roma del 12-04-2024 ore 19 | 00

(Di venerdì 12 aprile 2024) Luce VerdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sul Raccordo Anulareintenso con code a tratti lungo la carreggiata esterna tra Aurelia e Tiburtina e poi in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e tra Tuscolana e la via Appia code per lavori sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima in Sud verso Latina pile poi sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria nelle due direzioni chiusa al transito via di Bravetta per lavori alle condutture tra via Camillo Serafini e Largo Giacomo Guidi nelle due direzioni all’Olimpico questa sera alle 20:45 lazio-salernitana disciplina provvisoria dinell’area circostante e l’impianto sportivo possibili i disagi alal Flaminio e al della Vittoria lo stadio lo ricordiamo irraggiungibile con il tram 2 da Piazzale ...