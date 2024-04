Traffico Roma del 12-04-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità molto trafficato il raccordo anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la via Cassia è la via Anagnina in carreggiata interna tra Cassia Veientana e la Salaria e poi tra la Tuscolana e la via Appia lunghe code per lavori sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima in Sud verso Latina ancora chiusa al transito via di Bravetta per lavori alle condutture tra via Camillo Serafini e Largo Giacomo Guidi all’Olimpico stasera alle 20:45 lazio-salernitana Già da diverse ore prima del match disciplina provvisoria dinell’area circostante l’impianto sportivo possibili i disagi alal Flaminio e al della Vittoria lo stadio lo ricordiamo raggiungibile con il tram 2 da Piazzale Flaminio a Piazza Mancini e con diverse linee ...