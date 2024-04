Traffico Roma del 12-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità 24 tra gli svincoli per Portonaccio e la tangenziale proprio sulla tangenziale est sono segnalati in rallentamenti all’altezza dell’uscita per via Salariarallentato sulla stessa via Salaria all’altezza di Settebagni in direzione tangenziale per lavori in via Flaminia invece ilsta rallentando tra Saxa Rubra e via di Tor di Quinto in direzione di piazzale Flaminio rallentamenti poi questa mattina in via Taranto per un incidente all’altezza di piazza Casalmaggiore sono riprese invece le potature in Viale Rossini nel quartiere Parioli la strada è chiusa tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo lavori per il rinnovo del manto stradale invece su Viale Cesco Baseggio a Vigne Nuove la strada non è chiusa alma ...