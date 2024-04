Traffico Roma del 12-04-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Luce Verdeattenzione per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code tra Al BivioFiumicino e Appia incidente code anche sulla complanare esterna del raccordo anulare ma tra le uscite Aurelia via di Casal Lumbrosoe code Poi tra Prenestina e Nomentana rallentamenti e coda tratti in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e bivio per la 24 poi fine tra casini ne Appia incolonnamenti per un incidente anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo code tra Togliatti E Fiorentini verso la tangenziale est e in tangenziale ancorain coda tra Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in direzione di San Giovanni code tra Prenestina e viale Castrense per un incidente abbiamo file su via Appiadal ...