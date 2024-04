Traffico Roma del 12-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per lavori e riduzione di carreggiata code su via Pontina tra Spinaceto e Castelno verso Pomezia la polizia locale Segnala la chiusura di via di Bravetta per lavori alle condutture tra via Camillo Serafini e Largo Giacomo Guidi in questa direzione dalle ore 10 alle 13 in programma una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone possibili disagi in tutta l’area circostante ricordiamo che il venerdì come il sabato tram e metro prolungano il servizio per tutte le metropolitane ultime corse dai capolini all’una e trenta di notte per il tram 8 ultima corsa da piazza Venezia alle ore 3:29 e dal Casaletto alle ore 3 sospesi quindi i lavori nell’ambito del Giubileo sulla metro a tra Battistini e Anagnina resta però chiusa fino al 30 giugno la stazione Vittorio ...