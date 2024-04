(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna grande notizia per il Sannio e per la musica italiana, la BBItalianadalda sabato 13 aprile sarà innée in. La musica italiana ha conquistato lacon un’epicanée della BB, partendo dal maestoso Grand Theatre dello Shanxy e attraversando trenta città in tutto il vasto territorio cinese. Questosenza precedenti si svolgerà dal 13 aprile al 3 giugno 2024, portando la magia e il vibrante spirito della big banddain giro. La BBè una big band completa, composta da 27 talentuosi musicisti provenienti da diverse regioni italiane, ...

Steven Zhang avanza con serenità sulla via del rifinanzia mento, ipotesi che in molti avevano scartato a priori e che invece è ad oggi appare... (calciomercato)

2024-04-05 23:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Steven Zhang avanza con serenità sulla via del rifinanzia mento, ipotesi che in molti avevano scartato a priori e che ... (justcalcio)

Tour in Cina per la BB OrKestra diretta dal maestro Umberto Aucone - Una grande notizia per il Sannio e per la musica italiana, la BB OrKestra Italiana diretta dal maestro Umberto Aucone da sabato 13 aprile sarà in Tournée in Cina. La musica italiana ha conquistato la ...ntr24.tv

Tajani incontra ministro cinese, prima volta da stop "Belt and Road" - Roma, 11 apr. (askanews) - Quella che si è tenuta a Venezia e Verona è una Commissione economica mista Italia-Cina (CEM) dal significato particolare, dopo la decisione italiana di non rinnovare l'inte ...affaritaliani

Tour in Cina per la BB Orkestra diretta da maestro Umberto Aucone - La musica italiana ha conquistato la Cina con un’epica Tournée della BB OrKestra, partendo dal maestoso Grand Theatre dello Shanxy e attraversando trenta città in tutto il vasto territorio cinese.tvsette