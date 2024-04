Torneo Next Gen | il Circolo Tennis de Goti Celebra i successi dei suoi allievi

L’Associazione Tennis Tolentino ha ospitato la prima tappa del Torneo junior Next Gen Italia , circuito giovanile riservato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, al quale partecipano tante ... (sport.quotidiano)

CALCIO, IL Torneo GIOVANILE CITTÀ DI SUSA: UNA FESTA PER TUTTI - SUSA - Dalle ore 10 fino alle 18 presso il campo sportivo "Mario Quaglino" in frazione Priorale a Susa si disputerà giovedì 25 aprile il Torneo di calcio giovanile "Città di Susa", realizzato in colla ...valsusaoggi

“Who’s Got Next” torna a Catania, l’evento sarà supportato dal Comune - CATANIA - "Who’s Got Next", il Torneo di basket streetball di eccellenza catanese, ha annunciato oggi durante una seduta della commissione al Comune di Catania la sua IX edizione. Questo evento, già r ...newsicilia

Ansia per Alcaraz, domani il test decisivo - Per un Rafa Nadal già atterrato a Barcellona ma ancora in dubbio circa l'eventualità di scendere in campo in un Torneo, l'Open Banc Sabadell, in ...sport.tiscali