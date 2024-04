Torneo Next Gen | il Circolo Tennis de Goti Celebra i successi dei suoi allievi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un faro di eccellenza nel panoramatico giovanile della Provincia di Benevento”. Tanto per sintetizzare i risultati ottenuti negli ultimi giorni dai giovanissimi talenti delde, il sodalizio Saticulano guidato da Giglio Peroni con il supporto dello staff tecnico composto da Antonio Marsiglia, Monica Debandi e Antonio Magnani. L’occasione è stata offerta dalGen TC di Palermo dove gli under 10 Niccolò Magnani e Gioia Caruso, con lo sparring Davide Truocchio, hanno raggiunto, rispettivamente, la finale e la semifinale di categoria. Affermazioni particolarmente significative che sono valse per Gioia la convocazione nella rappresentativa provinciale al prossimo raduno di macroarea, distinguendosi come una delle migliori ...

