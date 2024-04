Torna regolare il trasporto via bus tra Prato e la Valbisenzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Da domenica 14 aprile il servizio dipubblico trae la Val di Bisenzio sarà totalmente ripristinato. Con la riapertura della Sr 325, e come definito dagli enti locali, i bus torneranno a svolgere il servizio come precedente al blocco della viabilità causato dalle frane sulla strada regionale. Contestualmente al ripristino integrale del servizio terminerà l’integrazione tariffaria con il servizio ferroviario e non sarà più consentito utilizzare il treno con il solo abbonamento del bus. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT Informa; Facebook: ...