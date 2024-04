Torna il Btp Valore | dal 6 maggio la quarta emissione

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Btp. Il ministero dell’Economiaa invogliare i piccoli risparmiatori italiani con la sua obbligazione che assicura tassi di remunerazioni crescenti e un premio fedeltà per i cassettisti che lo terranno in portafoglio fino a scadenza. Questa volta il lancio del Btpinizierà lunedì 6per concludersi il venerdì successivo subito dopo pranzo, salvo la facoltà del Tesoro di fermarsi prima se i libri degli ordini si riempissero molto rapidamente. Il nuovo Btpavrà una durata di sei anni con cedole pagate a ritmo trimestrale sulla base di interessi crescenti tra il primo e il secondo triennio. E’ il cosiddetto meccanismo step up già adottato nelle precedenti emissioni, che hanno fatto il pieno in termini di raccolta. I tassi ...