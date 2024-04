Torino-Juventus | Juric | “Sarà una partita tattica | importanti i calci piazzati”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il tecnico delha parlato, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la, in programma alle 18.00 all’Olimpico Grande: “E’ una gara importante per me e per i tifosi. Siamo in un ottimo momento e possiamo provare a vincere un derby dopo cinque incontri senza vittorie.una. Ipotrebbero fare la differenza, come all’andata. Quando lava in vantaggio è difficile da battere, perché sanno compattarsi dietro e ripartire in contropiede. La loro parte destrala più pericolosa. Gatti, Mckennie e Cambiaso sono giocatori completi. Dall’altra parte ciChiesa, che giocherà più in 1 contro 1”. ...