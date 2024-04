Torino-Juventus | dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un derby sempre caldo, quello della Mole., reduci rispettivamente dal ko con l'Empoli e dalla vittoria con la Fiorentina, si affronteranno sabato 13 aprile alle 18 nella 32esima giornata di serie A in una sfida sentitissima dalle due tifoserie. I granata, che navigano...

Il tecnico granata, Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa il derby di domani del suo Torino contro la Juventus. Ecco le sue parole:

(Adnkronos) – I granata puntano una vittoria che manca dal 2015 per alimentare le speranze europee. Roma a 2,20 in casa dell'Udinese, in discesa gli impegni di Bologna e Atalanta Roma, 12 aprile ... (corrieretoscano)

Il bomber spaventa la Juve prima del Derby, l'incredibile dato che inguaia Allegri - L'attaccante spaventa la Juventus prima del Derby: spunta un incredibile dato che inguaia Massimiliano Allegri alla vigilia della partita

SNAI – Serie A: derby a Torino, Juve favorita a 2,20 Juric insegue a 3,75. Inter a 1,18 col Cagliari, Roma ok a Udine - Dopo quello di Roma e prima di quello di Milano, è il turno di quello di Torino, in programma sabato alle 18. La Juventus, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro la Fiorentina, punta a

Juventus, niente Toro per Milik - Torino-Juventus, Milik non ci sarà. In vista della stracittadina, Allegri dovrà fare a meno dell'ex attaccante di Napoli e Marsiglia