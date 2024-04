Torino | Cairo | “Mi aspetto un grande derby Lo stadio sarà straordinario”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Miunapartita, che il Toro e i miei giocatori diano l’anima nelcapitanati dal nostro mister”. Lo ha detto il presidente granata, Urbano, a poche ore dalla stracittadina contro la Juventus. “Lo, pieno in ogni ordine di posto, e saremo oltre 27mila persone – ha aggiunto ai microfoni diChannel – e se cila prestazione, tuttouna conseguenza”. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di Serie A contro il Toro (13V, 4N) e ha vinto le ultime tre, ma in questa serie non è mai arrivata a quattro successi di fila. Alla squadra di Ivan Juric il compito di reagire dopo la sconfitta sul campo dell’Empoli. SportFace.