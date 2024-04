TNA | In preparazione il ritorno al Cicero Stadium di Chicago per Against All Odds

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 aprile 2024) Durante la puntata di iMPACT andata in onda nella serata di ieri su AXS TV e TNA Ultimate Insiders, la compagnia ha ufficializzato una nuova data per un suo prossimo evento speciale. Stiamo parlando diAllche andrà in scena venerdì 14 giugno daldie, il giorno seguente, vedremo i tapings TV nella medesima struttura. L’ultima presenza della federazione nella nota arena corrisponde al 2023 per il PPV Bound For Glory in cui, subito dopo il main event, venne ufficializzata la data di Hard To Kill e ilal nome TNA. Nell’edizione 2023 diAllinvece, venne registrato un particolare record per i Motor City Machine Guns attraverso la vittoria del titolo X-Division da parte di Chris Sabin ...