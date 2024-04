Tivoli Tenta di attivare carta Postepay con documenti falsi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) CRONACA – I Carabinieri della Stazione diTerme hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di origine moldava, gravemente indiziato dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’ identità e di possesso e fabbricazione didi identificazione. Lo scorso pomeriggio, presso l’ufficio postale diTerme in piazza della Queva, si è presentato un uomo, senza fissa dimora, per chiedere all’operatore postale l’emissione di una, fornendo un documento d’identità italiano ed uno rumeno, entrambi ritenuti alterati dall’addetto alla Poste. Quest’ultimo, ritenendo i, ha contattato i militari della Stazione diTerme che hanno effettuato degli accertamenti al comune di ...