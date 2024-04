Tivoli – Tenta di attivare carta Postepay con documenti falsi | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Stazione diTerme hannoin flagranza di reato un 28enne di origine moldava, gravemente indiziato dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’ identità e di possesso e fabbricazione didi identificazione. Lo scorso pomeriggio (11 aprile), presso l’ufficio postale diTerme in piazza della Queva, si è presentato un uomo, senza fissa dimora, per chiedere all’operatore postale l’emissione di una...