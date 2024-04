Tiro a segno | Preolimpico Rio 2024 | nella pistola mista successo della Turchia | indietro le coppie azzurre

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si è aperto a Rio de Janeiro, in Brasile, il torneo finale di qualificazione olimpica del: prima giornata di gare senza pass in palio, in quanto la prima finale è stata quellada 10 metri.su Ucraina 2, mentre è finito terzo il Giappone. Fuori nelle qualificazioni sia Italia 1 di Maria Varricchio e Federico Nilo Maldini, 18mi, sia Italia 2 di Sara Costantino e Luca Tesconi, 34mi.finale per il primo posto ladi Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec regola Ucraina 2 di Yuliia Isachenko ed Oleh Omelchuk per 17-13: dopo un avvio equilibrato fino al 4-4, gli anatolici allungano fino al 10-4. Gli ucraini tornano a -2 sul 9-11, ma i turchi arrivano fino ad un ...

Nelle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il Tiro a segno sono state finora assegnate nelle specialità da 10 metri ben 92 carte olimpiche non nominali, 23 per ogni gara individuale:

Tutto pronto per la torneo Preolimpico di Rio de Janeiro 2024 di tiro a segno , in programma tra venerdì 12 e venerdì 19 aprile: ecco, di seguito, il Calendario e le informazioni per seguire le gare

Diciottesimo posto per la migliore delle coppie azzurre al torneo di qualificazione olimpica di Rio De Janeiro, in Brasile, per quanto riguarda la pistola a squadre mista del Tiro a segno . Non un

