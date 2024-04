Tir in fiamme sulla A1 | Italia spezzata in due all' altezza di Arezzo

Un tir che trasportava carne è andato in fiamme tra Valdarno e Arezzo sull'autostrada A1 in direzione Napoli: traffico in tilt e lunghe code (notizie.virgilio)

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri, il primo intervento a Gallarate per un ‘auto in fiamme in via XX Settembre. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma si sono vissuti attimi di ... (ilgiorno)