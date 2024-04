Tir a fuoco sulla A1 a San Giovanni Valdarno | enorme nube di fumo e traffico bloccato | 11 km di coda

AGI - Un mezzo pesante ha preso fuoco lungo il tratto aretino della A1 tra Valdarno e Arezzo e per questo è stata disposta la chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni di marcia, con ... (agi)

L’Incidente a a San Giovanni Valdarno. Nessun ferito, 11 km di coda in direzione Firenze-Roma, in aumentoNessun ferito, 11 km di coda in direzione Firenze-Roma, in aumento, e una fila minore ma ... (corrierefiorentino.corriere)