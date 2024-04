Tim | Bluebell presenta il suo piano | Vendere la rete decisione errata

(Di venerdì 12 aprile 2024) Grandi manovre in vista dell’assemblea di Tim del 23 aprile. Il fondo attivistahato ieri il suoper il gruppo di tlc, proponendo come Ceo Laurence Lafont, manager francese di lunga esperienza, che fino alla scorsa settimana ricopriva la carica di Vice President Strategic Industries Emea in Google Cloud e in passato ha lavorato per Microsoft, Oracle, Nokia e Orange. "L’uscita di Laurence da Google è stata annunciata la scorsa settimana – spiega il fondo nel documento – e per questo non abbiamo potuto rivelare la sua candidatura quando abbiamoto la nostra lista. Laurence lavorerà senza sosta per tutti gli azionisti e gli stakeholder per portare a termine con successo la prossima fase di Tim".chiede ai soci di Tim di non votare per le liste del cda e del ...

Il fondo Bluebell , che fa riferimento a Giuseppe Bivona, ha depositato una sua lista di candidati per il cda di Tim. Il primo nome, secondo quanto si apprende, indicato per la presidenza, è quello di ...

Il fondo attivista Bluebell , che ha depositato una lista di maggioranza per il cda di Tim, presenta il suo piano per il gruppo di tlc e in caso di vittoria proporrà come amministratrice delegata, ...

