Tifoso prende a frustate un calciatore nella finale di Supercoppa araba video

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una scena così non si era mai vista. Uno spettatore ha aggredito il giocatore dell’Al Ittihad, Abderrazak Hamdallah, con una frusta dopo la sconfitta contro l’Al Hilal indisaudita. Ilmostra l’attaccante frustato all’uscita dal campo dopo che aveva reagito lanciando dell’acqua contro il. L’Al-Hilal aveva battuto l’Al-Ittihad 4-1della manifestazione, in una sfida a senso unico contro i rivali. Ed è proprio al termine della gara che si è verificato lo spiazzante episodio. Alla fine della partita, l’attaccante dell’Al-Ittihad Abderrazak Hamdallah è stato ripreso mentre discuteva con unsugli spalti e si produceva nel gesto di lanciare dell’acqua in sua direzione. Ilha risposto quindi tirando ...

E’ diventato virale il video in cui un tifoso sugli spalti del Dall’Ara, dove si disputava la sfida di Serie A tra Bologna e Inter, ha rivolto un’ offesa razzista a Denzel Dumfries , definendolo ... (sportface)

Milan-Roma, Lazza canta cori contro i napoletani e scatena le polemiche. Il rapper si difende: “Sana ironia calcistica” - L’artista si è unito ai tifosi rossoneri intonando “Voi siete napoletani ... Concludo rispondendo a tutti i miei amici Napoletani che da ieri mi stanno prendendo per il c*** per il risultato…ebbene sì ...tag24

