(Di venerdì 12 aprile 2024) Valerio Lundini, Pierpaolo Spollon, l'astronauta Luca Parmitano, Elena di Cioccio, ii di FantaSanremo e lo chef Daniele Rossi tra gli ospiti del Tic, a Terni dal 12 al 14 aprile. Al via la seconda edizione del TIC, in programma dal 12 al 14 aprile a Terni. Attesi oltre 130 ospiti tra cui Valerio Lundini, Pierpaolo Spollon, l'astronauta Luca Parmitano (in collegamento da remoto da Houston), Elena di Cioccio, Francesco Taverna (@IoSonoChico), Giovanni Muciaccia, Giovanna Sannino (Carmela di Mare Fuori), Cecilia Sala, Andrea Lorenzon (@CartoniMorti), Chef Hiro, Alessandro Beloli (contentdi Geopop), Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), Davide Grasselli (@Grax), Danilo Petrucci, Lorenzo Barone, Gianluca Torre e Ida di Filippo (Casa a prima vista), Samara Tramontana, Davide Avolio, i ...

TIC Festival al via oggi: 130 creator si confrontano su sostenibilità ed empowerment femminile - Valerio Lundini, Pierpaolo Spollon, l'astronauta Luca Parmitano, Elena di Cioccio, i creatori di FantaSanremo e lo chef Daniele Rossi tra gli ospiti del Tic Festival, a Terni dal 12 al 14 aprile.movieplayer

Terni, al via la seconda edizione del Tic Festival: grandi ospiti attesi già dalla prima giornata - Terni- E' ormai tutto pronto per la seconda edizione del Tic Festival, l’evento dedicato ai creator e agli influencer. La città è pronta ad accogliere i 130 ospiti che si alterneranno per le vie del c ...msn

Terni, per il Tic Festival ‘via’ tavoli dei locali in piazza Europa e Repubblica: «Danno attività commerciali» - di M.G.P. «Abbiamo sempre rispettato tutti i provvedimenti presi dai vari enti per questioni di ordine pubblico, per manifestazioni e quant’altro, questa volta non capiamo il motivo di questa decision ...umbria24