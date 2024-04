Ti uccido se non paghi i lavori Accusato di minacce ed estorsione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nell’appartamento sopra al suo c’era stata una grossa perdita di acqua dal bagno e una notte era venuto già tutto il cartongesso. Un danno grosso per una palazzina di via Flaminia, a Falconara, dove vivevano due famiglie. Di sotto un nucleo originario del Montenegro, di sopra due bengalesi. Il capofamiglia montenegrino, 60 anni, si arrangiava come muratore e così si era proposto di fare lui iper ripristinare la rottura e per quell’intervento il proprietario dell’immobile avrebbe dovuto pagare la sua parte, più di 2mila euro compresi i danni. Il problema inizia da qui. A saldare il conto per l’intervento fatto dal 60ene ci avrebbero dovuto pensare gli inquilini di sopra perché in comodato d’uso dell’immobile per cui dovevano solo provvedere a tutto il resto stando a un accordo con il proprietario. Sarebbe andato tutto bene fino al pagamento di 1.200 euro poi ...