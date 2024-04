THE VOICE GENERATIONS | ANTONELLA CLERICI FA CANTARE TUTTE LE GENERAZIONI

(Di venerdì 12 aprile 2024) Debutta in prima tv su Rai1 “The”, il nuovo spin-off di Thedove a sfidarsi saranno famiglie, amici e colleghi didifferenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di amore e, soprattutto, da una grande passione: la musica. Due puntate speciali, venerdì 12 e venerdì 19 aprile in prima serata, condotte dae dai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. La prima puntata in onda venerdì 12 aprile, sarà dedicata alle tradizionali “Blind Auditions”, dove i coach, dando le spalle ai concorrenti, ascolteranno le performance dei gruppi in gara lasciandosi guidare solo dalla voce. Se il gruppo piace al coach allora potrà decidere, prima della fine dell’esibizione, di girarsi aggiudicandoselo in squadra. Nel caso in cui ...

