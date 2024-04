TESTA DA CAMPIONE! Sinner argina un indemoniato Rune e approda in semifinale a Montecarlo dopo una dura battaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) La rivincita è servita. Janniksupera Holgernei quarti di finale del Masters 1000 di, vendicando il ko dell’anno scorso, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3due ore e quarantadue minuti di gioco. Nuovamente è stata una partita complicatissima quella contro l’danese, ma ancora una volta in questo 2024 Jannik si è dimostrato superiore ad ogni avversario. L’altoatesino ha vinto il match con la sua, con la capacità di restare concentrato e di non farsi distrarre dalle solite manfrine di, colpendo nel momento decisivo del terzo set.ha chiuso con 5 ace e vincendo l’87% dei punti con la prima di servizio e il 68% con la seconda.ha concluso con 33 vincenti ...