(Di venerdì 12 aprile 2024) Il 32enne è accusato di essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014 "Non sono un membro dell', ero aper seguire una trattativa riguardo ladi un'". Lo ha detto oggi in aula in udienza interlocutoria in Corte d'Appello al'uomo,dalla

(Adnkronos) – "Non sono un membro dell'Isis, ero a Roma per seguire una trattativa riguardo la vendita di un'auto". Lo ha detto oggi in aula in udienza interlocutoria in Corte d'Appello a Roma ... (periodicodaily)

Terrorismo, arrestato a Fiumicino: “Isis Ero a Roma per vendita auto” - (Adnkronos) – "Non sono un membro dell'Isis, ero a Roma per seguire una trattativa riguardo la vendita di un'auto". Lo ha detto oggi in aula in udienza interlocutoria in Corte d'Appello a Roma l'uomo, ...periodicodaily

"Pericolo di rapida radicalizzazione". Smantellata cellula islamica di adolescenti in Germania - Un gruppo di adolescenti è stato arrestato in Germania con l'accusa di essere parte di un gruppo terroristico che stava pianificando attentati in chiese, sinagoghe, centrali di polizia e centri sporti ...ilgiornale

Germania: arrestate tre persone a Duesseldorf, pianificavano attentati per conto dell'Is - I tre giovani sospettati di Terrorismo per i quali è stato emesso un mandato di arresto da parte del tribunale distrettuale di ...agenzianova