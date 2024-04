Terrore per Hysaj | rimane bloccato nella sua macchina in fiamme | fortunatamente illeso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tantissima paura per il difensore della Lazio Elseid: il calciatore è rimasto intrappolatosua nuova Ferrari in. Paura per Elseid: il calciatorenell’automobile in(credits @CalcioMercato.it) – Ilcorrieredellacitta.comMomento di puroper Elseid. Il difensore della Lazio stava viaggiando con la sua, quando per problemi ancora tutti da accertare il veicolo ha preso fuoco. Lo sportivo stava viaggiando con un parente, trovando grandi difficoltà a uscire dall’automobile in. Miracolosamente i due uomini alla fine sono riusciti a scappare dall’automobile, nonostante il mezzo sia stato completamente divorato dalle ...