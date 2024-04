Terribile caduta per Danilo Petrucci | tripla frattura | le sue condizioni Melandri | “Accendi un cero”

(Di venerdì 12 aprile 2024) “È stata una delle cadute più spaventose della mia vita”., pilota Super Bike del Barni Spark Racing Team, ha postato un messaggio sui suoi canali social scrivendo aggiornamenti sul suo stato di salute. L’ex MotoGp, ha corso in Ducati, è stato vittima di unincidente sulla pista maceratese di Cingoli durante un allenamento di motocross, rompendosi alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre che a riportare varie lacerazioni cutanee, come scritto dastesso. Un’altrain allenamento dopo quella di cui è stato vittima Andrea Dovizioso Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@petrux9) Il pilota ha descritto la sua ...

