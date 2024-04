Terremoto Lazio | Luis Alberto spiazza tutti | “Voglio andare via”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 12 aprile 2024)in casaha annunciato l’addio ai colori biancocelesti: “via” Questa sera-Salernitana hanno inaugurato la 32ma giornata del campionato di Serie A. Vittoria sin troppo facile per i biancocelesti di Igor Tudor che ne rifilano quattro ai granata sempre più spediti verso la Serie B. Il risultato (4-1) passa inevitabilmente in secondo piano visto che, a far discutere, sono le dichiarazioni rilasciate da uno degli uomini simboli della squadra laziale. Si tratta diche, ai microfoni di ‘Dazn’, hato tutto l’ambiente biancoceleste: il suo desiderio è quello divia.(Foto LaPresse) ...