Terra Amara | soap opera su Canale 5 | trama puntata 12 aprile

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Questa sera, venerdì 122024, alle 21:20 in prima serata su5, va in onda in prima tv una nuovadellaturca. Vediamo insieme, cast e attori.12Abdulkadir sconvolto: La decisione di Betül di sposare Çolak scatena la furia di Abdulkadir, che prova un amore profondo per la ragazza. Un duro confronto tra i due li porta ad uno scontro violento, con conseguenze drammatiche. Vahap caccia Betül e Sermin: Furioso per il comportamento di Betül, Vahap prende le parti del fratello e caccia lei e la madre Sermin da casa. Le due donne si ritrovano senza un tetto e disperate. Sermin si rivolge alla polizia: Preoccupata per la figlia di cui non ha ...