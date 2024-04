Ternana | difesa in emergenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alla vigilia del difficile confronto in casa della Cremonese, terza in classifica e in piena corsa per la Serie A, Roberto Breda è costretto a fare la conta dei propri difensori. Fuori causa il portiere Iannarilli e i marcatori Sgarbi, Sorensen e N’Guessan, a disposizione del tecnico sono rimasti Boloca, Casasola, Capuano, Carboni, Dalle Mura, Lucchesi e Zoia. Fermo restando che non sarà variato l’assetto a tre della linea di retroguardia, contro i lombardi Breda dovrebbe proporre il terzetto schierato sabato scorso nel secondo tempo della gara col Modena, e cioè Dalle Mura a destra, Lucchesi sul lato opposto e il capitano Capuano al centro. L’unica alternativa teorica sarebbe quella di Boloca al posto di Dalle Mura. Per quanto riguarda il portiere, invece, Franchi e Vitali si contendono il posto lasciato dall’infortunato Iannarilli, col primo che al momento sembra essere in ...