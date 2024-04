Tensioni in Medio Oriente | mercati con il fiato sospeso Salgono oro | dollaro e petrolio Fiacche le borse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’incertezza sulle evoluzioni in, con i ripetuti avvisi di un imminente attacco iraniano contro Israele, si fanno sentire anche sui. Non ci sono reazione scomposte ma ci si muove ordinatamente verso gli asset che offrono protezione (, titoli di Stato Usa ed oro) e quelli destinati ad apprezzarsi in caso di aumento delle). Oro estanno peraltro salendo già da qualche tempo. Il metallo giallo sfiora oggi i 2.400 dollari l’oncia (31,1 grammi) con un rialzo dell’1,3% . In due mesi le quotazioni sono salite di circa 400 dollari, complici acquisti da parte di alcune banche centrali che stanno rimpinguando le loro riserve di lingotti. La banca d’affari Goldman Sachs ha alzato da 2.300 a 2.700 dollari/oncia il suo ...