Tennistavolo | ultimi pass per Spagna e Svezia nel Preolimpico di doppio misto

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si è chiusa ad Havirov, in Repubblica Ceca, la seconda ed ultima giornata del torneo di qualificazione olimpica didel, che si è svolto su base mondiale: glidueolimpici nominali sono andati alle coppie Alvaro Robles/Maria Xiao () e Kristian Karlsson / Christina Kallberg (). Con le due coppie vincitrici quest’oggi risultano qualificate ai Giochi nelle coppie di Australia, Egitto, Germania, Cuba, Brasile, Corea del Nord, Hong Kong,. Restano dunque da distribuire gli7 posti. Verranno assegnati con la Race to Paris, che verrà chiusa il 7 maggio, altri 5 posti, oltre alla quota che la Cina ha ...

Sono terminato gli Europei Under 21 2024 di Tennistavolo , andati in scena a Skopje , in Macedonia del Nord: in programma nell’ultima giornata, ormai orfana di pongisti italiani, semifinali e finali ... (oasport)

Tennistavolo, niente doppio misto per l’Italia a Parigi 2024: John Oyebode e Gaia Monfardini subito fuori nel Preolimpico di Havirov - Negativa per l'Italia anche la seconda giornata di gare ad Havirov, in Repubblica Ceca, sede del torneo di qualificazione olimpica di doppio misto del Tennistavolo, che si svolge su base mondiale: sub ...oasport

Tennistavolo, Norbello: due partite per un posto nei playoff - Campionati in dirittura d’arrivo, nel weekend scontri pesanti in chiave playoff e promozione. Norbello cerca di piazzare il colpo definitivo nella A1 maschile, Santa Tecla Nulvi è in corsa per la ...unionesarda

La PaninoLab Bagnolese va all’assalto del forte Norbello - Un incontro da non perdere per chi ama il Tennistavolo, in quanto lo spettacolo è certamente assicurato. Sono infatti tante le motivazioni che spingono la squadra mantovana a voler cogliere un ...vocedimantova