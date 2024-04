Tennistavolo | torneo qualificazione olimpica | sconfitti Oyebode e Monfardini nel doppio misto

(Di venerdì 12 aprile 2024) Altra giornata poco entusiasmante per l’Italia, impegnata ad Havirov, in Repubblica Ceca, per ildididel. JohnSassari) e Gaia(ASV TT Südtirol) sono infatti usciti di scena agli ottavi di finale, cedendo il passo ai thailandesi Phakpoom Sanguansin ed Orawan Paranangper per 4-3 (6-11, 11-9, 5-11, 11-5, 10-12, 11-2, 9-11) dopo 56 minuti di gioco. Gli azzurri sono stati molto bravi a rispondere colpo su colpo, recuperando ben tre volte un set di svantaggio. Nel parziale decisivo, infine, erano avanti 9-7 ma non sono riusciti a difendere il vantaggio e si sono arresi con il punteggio di 11-9 dopo aver perso quattro punti di fila. SportFace.

