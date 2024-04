Tennis | Torneo Montecarlo Doppio | Bolelli-Vavassori ko nei quarti

Tempo di lettura: 2 minuti“Un faro di eccellenza nel panorama Tennis tico giovanile della Provincia di Benevento”. Tanto per sintetizzare i risultati ottenuti negli ultimi giorni dai giovanissimi ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minuti“Un faro di eccellenza nel panorama Tennis tico giovanile della Provincia di Benevento”. Tanto per sintetizzare i risultati ottenuti negli ultimi giorni dai giovanissimi ... (anteprima24)

Altra giornata poco entusiasmante per l’Italia, impegnata ad Havirov, in Repubblica Ceca, per il torneo di qualificazione olimpica di doppio misto del Tennistavolo. John Oyebode (Tennistavolo ... (sportface)