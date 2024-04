Tennis | Sebastian Korda derubato a Montecarlo | scippato un orologio da 300 mila euro allo statunitense

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Oltre al danno la beffa.è stato eliminato, pesantemente, da Jannik Sinner nel Masters 1000 di: sulla terra rossa del Principato l’azzurro non ha lasciato spazio all’americano, imponendosi per 6-1 6-2 al secondo turno. L’appuntamento non era iniziato nel migliore dei modi per il classe 2000, numero 27 del ranking mondiale: poche ore prima dell’inizio del torneo, come riportato dai vari media, ha subito una brutta rapina. Due rapinatori con volto coperto da caschi a Roccabruna, sul Capo Martino, gli hannoundi lusso, un Richard Mille, dal valore stimato di 300.000. Secondo quanto riportato, ilta sarebbe stato addirittura scaraventato a terra. Non sarebbero stati ancora rintracciati dalle forze dell’ordine i due ...