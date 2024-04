Tennis | Nardi si separa da coach Galimberti e torna a Pesaro da Sani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo soli quattro mesi, si interrompe il rapporto di collaborazione tecnica tra Lucae Giorgio. Il 20enne non si allenerà più nellaAcademy. Nei mesi passati con il suo, ormai, exsono stati numerosi gli ottimi risultati ottenuti. Dalle finali nei Challenger di Chennai e Napoli, al terzo turno a Indian Wells con la vittoria su Djokovic in secondo turno.tornerà nella suae dal suo vecchioFrancesco. “Lucaha espresso il desiderio dire ad allenarsi con il suo primo allenatore Francescoal Circolo Baratoff die noi come Academy gli auguriamo le migliori fortune. Quando è arrivato al ...