Tennis | Matteo Berrettini si cancella da Monaco | obiettivi Madrid e Roma

(Di venerdì 12 aprile 2024) Omaggiato di una wild card dagli organizzatori dell’Atp 250 didi Baviera,non prenderà parte al torneo. Ilta azzurro ha infatti annunciato il forfait e rientrerà in campo direttamente a, sede del secondo Masters 1000 stagionale su terra rossa. Tornato in top 100 grazie al successo a Marrakech,non era riuscito ad esprimersi al meglio a Monte-Carlo proprio in virtù delle fatiche marocchine. Verosimilmente ha quindi scelto di rivedere la sua programmazione, concentrandosi sui ‘Mille’ di, magari anche per non arrivare troppo affaticato al Roland Garros. SportFace.

Spettacolo Matteo Berrettini torna a parlare di Melissa Satta: «Non attaccavano solo me» - L'atleta ha sofferto non solo per le critiche personali ma anche per quelle rivolte alla sua ex: «Ad essere attaccato non ero solo io, ma anche la persona che era accanto a me e questa era la cosa che ...bluewin.ch