Tavolo tecnico dello sport | prime iniziative allo studio

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoNomina dei membri che andranno a comporre l’organo di coordinamento; l’avvio di tavoli tematici fra cui quello dedicato agli eventi in programma il prossimo anno a Taranto in qualità di “Città Europea2025”; le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale come le “Domeniche in piazza” e “La notte bianca”; l’illustrazione del Progetto Bike Hospitality che vede il Comune ionico come “Ente pilota” per la Puglia. Sono stati questi i passaggi salienti della seconda riunione del “”, iniziativa che, fortemente voluta dal sindaco Rinaldo Melucci e dalla sua Giunta, rappresenta un’interessante occasione di confronto fra tutti gli stakeholder del settore per facilitare la ...